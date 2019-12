Calciomercato Napoli | idee Carrasco e Lobotka

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilè pronto a muoversi in sede dil’idea per l’attacco, per il centrocampo si segueFerreiratorna ad essere accostato ad una squadra italiana. Dopo che fu corteggiato da Inter e Milan, il Corriere dello Sport riporta di un interessamento delper il belga.piace a Giuntoli da tanto tempo e ci fu anche un tentativo di portarlo in Campania ma dovette arrendersi di fronte alle cifre mostruose messe sul tavolo dal Dalian Yifan. A centrocampo, invece, spunta il nome di Stanislav, un profilo che piace tantissimo a Gattuso. E’ legato al Celta Vigo da una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Una trattativa potrebbe essere intavolata sulla base di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato sui 20 o 25 milioni. Gattuso aspetta i rinforzi promessi a gennaio. Leggi su ...

DiMarzio : Offerta #Dortmund per #Mertens. Ma lui aspetta ancora il #Napoli - DiMarzio : Lavori di #calciomercato in corso tra #Inter e #Napoli?? - titty_napoli : RT @cmdotcom: #Napoli, all in per #Carrasco se parte #Callejon -