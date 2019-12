Bimbo scosso dalla madre | non c' è più attività cerebrale

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Purtroppo non c'è più niente da fare per il bambino di soli cinque mesi che è ricoverato da giorni presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Padova, in terapia intensiva, dopo essere arrivato già in fin di vita prima di Natale. Il piccolo è stato cullato troppo forte, una vicentina di 29 anni, che ha raccontato subito ai carabinieri e al magistrato Roberto Piccione quello che era successo. Padova,di 5 mesi in fin di vita. La: "L'hotroppo forte" Il piccolo avrebbe smesso di respirare dopo esser statocon forzagiovane, ora indagata per lesioni gravissime. La donna, infatti, per ore aveva cercato di far addormentare il neonato, a un certo punto lo ha cullato troppo forte e ilha smesso di respirare. Lo ha portato subito in ospedale, ma oggi è ...

