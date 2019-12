Bianca Atzei non è incinta | la smentita ironica di Stefano Corti

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La notizia era stata data per certa qualche giorno fa, lanciata da un settimanale di gossip che lasciava poco spazio a dubbi o fraintendimenti, ma se siete fan die state cercando un tiralatte da viaggio da regalarle potete risparmiare – per ora – i soldi. La cantante e il compagnonon aspettano alcun bambino. “Glielo diciamo?” La notizia è stata categoricamentedalla coppia che, però, non è sembrata affatto infastidita dal clamore mediatico. Anzi. I due ci hanno marciato un bel po’, prendendosi tutto il tempo per far lievitare la fake news e creando perfino delle stories di attesa prima di prendere parola con conferme o smentite ufficiali., dalle sue storie di Instagram, ha alimentato un pathos degno dei migliori quiz dello scorso decennio. “Amici so che vi aspettate una risposta, perché ormai è uscito su tutti i giornali” ha ...

