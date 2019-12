Benevento-Ascoli | il girone di andata si chiude con un figlio d’arte

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Ilsi appresta are ildie il suo 2019. Domenica prossima (ore 18) la formazione di Pippo Inzaghi riceverà la visita dell’di Paolo Zanetti. A dirigere il match tra giallorossi e bianconeri toccherà ald’arte Giovanni Ayroldi di Molfetta. Il pugliese ha incrociato la Strega in tre occasioni, sempre nelle vesti di quarto uomo. Era capitato già lo scorso anno a Palermo, mentre in questa stagione è successo all’esordio di Pisa e a Pordenone. Promosso quest’anno alla Can B, ma già quarto uomo in massima serie, Ayroldi sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Marchi di Bologna e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. Quarto uomo al “Ciro Vigorito“, infine, Eugenio Abbattista di Molfetta. L'articolo: ildisicon un...

