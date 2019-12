Ragazzo chiama la polizia e disperato dice di aver perso il suo orsacchiotto | gli agenti

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Una storia dolcissima che vale la pena di raccontare. Undi 12 anni, Ryan, autistico, aveval’con cui giocava sempre ed erae fuori controllo. Per Ryan quell’non era un semplice peluche ma il suo migliore amico e allora, quando si è reso conto dilohato lae ha detto così: “L’orso di peluche é caduto ancora. Non preoccuparti, ti salverò. A presto”. I poliziotti, appena hanno ricevuto quella telefonata non hannoun attimo e sono accorsi da Ryan. Tra tutti i poliziotti c’era anche l’agente Khari Manzinie, un agente specializzato nell’approccio con ragazzi autistici in forza al Commissariato di Woodbridge, nel New Jersey, negli Stati Uniti d’Ameirca. Il poliziotto è corso dale gli ha detto così: “Siamo venuti più ...

