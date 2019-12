Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I via vai neldelleda parte di tossicodipendenti e spacciatori non si fermano neppure per le feste e asono scattati controlli e denunce aLaghetto. Nonostante la chiusura già un anno fa delle due stazioni all’interno del bosco (clicca qui per l’articolo), in questi giorni è diventato sempre più evidente il pellegrinaggio di ignoti dalla stazione dicentro verso ildelle, come si può vedere nel video qui sopra. Così il giorno disono scattati i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Desio. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Parco Groane, via vai per la droga anche a Natale: 10 fermati a Ceriano - - GianelleMauriz1 : @NicolaGratteri E poi c è il massone! E il parco! Parco nord! E parco groane! - AreaParchi : RT @parcogroane: La manifestazione podistica a scopo benefico organizzata da #FriesianTeam a #Cesate giovedì 26 dicembre gode del patrocini… -