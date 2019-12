Muore mentre è alla guida | tragedia ad Ariano Irpino

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) –di Santo Stefano ad. Un 72enne è mortoeradella sua Fiat Panda. L’uomo ha avvertito un malore lungo la strada che lo stava portando alle celebrazioni di Santo Stefano. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Il Pm di turno della Procura di Benevento, dopo l’esame esterno, ha rilasciato la salma. Nella giornata di sabato saranno celebrate le esequie presso la chiesa di San Michele in località Turco. L'articoloadproviene da Anteprima24.it.

