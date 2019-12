Chievo | il talento di Vignato non basta | “Nel finale messo sotto il Benevento”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiVerona – Secondo gol consecutivo per Emanuel, terzo del suo campionato. Ancora una volta, però, ilha dovuto rimandare l’appuntamento con la vittoria, vedendosi superare in casa dalla capolista Benevento. A fine partita è stato toccato proprio all’autore del gol dei clivensi analizzare il passo falso interno della truppa di Marcolini. Prestazione – “Rispetto alle altre partite abbiamo giocato sicuramente meglio e abbiamo creato di più, nelsiamo stati un po’ sfortunati con il palo e abbiamo avuto anche l’occasione per realizzare il pareggio ma è andata così“. Risultato – “Credo che meritavamo qualcosa di più, soprattutto perché nelli abbiamo messi. Abbiamo provato a realizzare il pareggio ma non ci siamo riusciti”. Ruolo – “All’inizio ho ...

