Ancelotti su Kean | «Bisogna avere pazienza con lui | le aspettative sono alte»

(Di giovedì 26 dicembre 2019), il nuovo tecnico dell’Everton ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento che sta vivendoBoxing-Day sia e oggi sarà anche la prima di mistersulla panchina dell’Everton. Proprio il tecnico ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Liverpool ECHO in cui ha parlato anche di. «L’aspettativa per lui è molto alta ma ha 19 anni, dobbiamo essere un po’ più calmi e pazienti con lui. Ha le giuste qualità per diventare un attaccante della Premier League ma, come ho detto, ci vuole tempo perché ha 19 anni, è in un nuovo paese, con nuovi compagni di squadra e un nuovo allenatore. Dobbiamo lavorare con lui, cercare di migliorarlo… anche lui però deve essere paziente». «Non importa se giochi o non giochi, devi provare ad usare questo momento per migliorare te stesso ogni singolo giorno. A Parma è successa la stessa ...

