(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sembra impossibile ma non lo è. Dopo la crisi di governo in pieno agosto, il 2019 si chiude con un’altra notizia clamorosa per la politica italiana, stavolta nel giorno di Natale. Parliamo addirittura delle dimissioni di un ministro, quello dell’Istruzione, confermate da Palazzo Chigi poco dopo le 23.ha già consegnato la lettera al premier Conte. I rumor delle dimissioni del responsabile dell’Istruzione duravano da giorni ed erano legati all’approvazione della manovra, con il mancato stanziamento dei fondi attesi per l’Istruzione, che nei desiderata didovevano essere di circa 3 miliardi. D’altra parte il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intervistato da Repubblica, aveva ammesso: “Abbiamo inserito circa due miliardi aggiuntivi per scuola, università e ricerca. ...

Leggi la notizia su huffingtonpost

you_trend : ?? #BREAKING Si è dimesso il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti - fanpage : Il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Lorenzo #Fioramonti si è dimesso - HuffPostItalia : Lorenzo Fioramonti si è dimesso -