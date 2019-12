Incidente a Bari | 17enne usa auto dei genitori e si schianta

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Paura al quartiere San Paolo didove unalla guida dell’deiha provocato unstradalendosi contro un’altra vettura. Nella colluttazione sono rimasti feriti quattro giovani di cui uno in modo grave.al San Paolo diIl sinistro è avvenuto nella mattina di Natale 2019, verso le 5:50, in via Candura. Lo scontro è stato causato probabilmente dall’inesperienza del giovane che guidava la Volkswagen Polo dei. Questa, per cause in via di accertamento da parte della Polizia locale, si èta frontalmente con una Smart ed entrambe si sono ridotte ad un ammasso di lamiere. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con le ambulanze e i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpo dalle. Uno dei quattro feriti, il più grave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Si ...

