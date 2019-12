Cimabue come Leonardo | la Francia si tiene il ‘Cristo deriso’

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)improvvisamente diventa un tesoro nazionale francese. Lo ha stabilito il governo bloccando la vendita ad aninimi collezionisti del ‘Cristo deriso’., nonostante le origini chiaramente toscane, inprovvisamente diventa un tesoro nazionale francese. Succede con una delle sue tavole, il ‘Cristo deriso‘, che per anni è rimasto nella cucina di una casa privata. Ora però … L'articolo, lasiil ‘Cristo deriso’ proviene da www.inews24.it.

