Roberto Gualtieri | la sua ricetta | Più Stato | fa bene al mercato

Roberto Gualtieri : "Bene l'accordo Fca-Psa. Ricadute positive per la filiera italiana" : “L’accordo di aggregazione fra Fca e Psa rappresenta un passaggio fondamentale nel consolidamento del mercato dell’auto, grazie al quale il nuovo gruppo, che avrà una forte componente italiana, potrà affrontare in una posizione di leadership la transizione verso un modello di produzione orientato all’innovazione e alla mobilità sostenibile”. Così il ministro dell’Economia e Finanze ...

Mes - Claudio Borghi contro Roberto Gualtieri : "Anche il sito del Mes ha smentito le sue balle" : "Abbiamo ottenuto una cosa importante" festeggiava il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine della riunione dell'Eurogruppo sulla questione più spinosa per il governo giallo-rosso: il Mes. Quello che tanto andava dichiarando come una sua conquista, ossia "la possibilità di una sub-aggre

Mes - Giorgia Meloni : "Roberto Gualtieri dice che facciamo terrorismo - perché non risponde nel merito?" : Giorgia Meloni contrattacca il ministro dell'Economia del governo giallo-rosso: "Roberto Gualtieri dice che facciamo terrorismo, perché non rispondono nel merito?". La presidente di Fratelli d'Italia risponde così alle domande dei giornalisti durante la manifestazione di Fdi "per dire no alla trappo

Mes - Roberto Gualtieri a Mezz'ora in più : "Matteo Salvini ha fatto terrorismo" : Le avevamo sentite tutte. O quasi. Già, perché ora abbiamo anche un ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che di fatto dà del "terrorista" a Matteo Salvini. Il durissimo attacco piove nel corso dell'intervista concessa da Gualtieri a Mezz'ora in più, il programma di Lucia Annunziata della domen

Roberto Gualtieri a Mezz'ora in più : "Da Salvini e Borghi una campagna terroristica" : “Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone. Certo, se non ci si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes ...

Mes - Roberto Gualtieri minimizza? Spunta il documento che lo incastra : perché l'Italia rischia il crac : La riforma del Mes, il cosiddetto fondo salva-stati, ha scatenato una polemica furibonda tra governo e opposizioni, le quali accusano il premier Giuseppe Conte di aver firmato l'accordo senza consultare il parlamento (e il premier, ora, minaccia di querela Matteo Salvini, che da par suo ha invocato

Mes - Gianluigi Paragone contro Roberto Gualtieri : "L'uomo che ha firmato le norme sul bail-in" : Nel mirino di Gianluigi Paragone ci finisce ancora il Mes, il controverso e contestatissimo fondo salva-Stati: "Ho denunciato la gravità di quel meccanismo e di quella riforma che, quindi, non si deve votare. Perciò mi auguro che il M5S sia coerente con quello che ha sempre detto e con quello che ha

Roberto Gualtieri : "Con il taglio del cuneo possibile passare da 80 a 120 euro" : Una delle ipotesi, nell’ambito del taglio del cuneo fiscale previsto dalla manovra, è “a estendere gli 80 euro alla fascia di redditi fino 35.000 euro completando gli 80 euro e facendoli diventare i 120 euro per tutti gli altri”. Lo dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in un’intervista a diMartedì con Giovanni Floris.Gualtieri fa sapere che “sulle auto aziendali abbiamo concluso ...

Roberto Gualtieri - al Mef si affitta una tabaccheria : ecco il canone annuo - il ministro pensa al fumo : C'è chi pensa al Paese e chi alle sigarette. È il caso del Ministero dell'Economia che ha pubblicato l'avviso di affitto di un locale all'interno del dicastero. Fin qui nulla di male se con fosse che la locandina recita così: "AAA cercasi tabaccheria". Proprio così, sul sito del Mef, alla sezione ba

Mes - Roberto Gualtieri e i dubbi nel M5s : "C'è la sua firma sul salva-Stati e pure sul Bail-in" : Il Mes continua a spaccare il governo e nel cuore del M5s gira un sospetto su Roberto Gualtieri, il ministro dell'Economia che a differenza del premier Giuseppe Conte ha blindato espressamente il Meccanismo europeo salva-Stati. Il 12 e 13 dicembre, scrive Gianluigi Paragone, senatore grillino "dissi

Roberto Gualtieri : "Asili nido gratis per la grande maggioranza delle famiglie italiane dal primo gennaio" : Il rafforzamento del bonus per gli asili nido consentirà “la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all’occupazione femminile. Si parlava della misura da settembre” ma scatterà “già dal primo gennaio”.Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra, ...

Roberto Gualtieri : "Asili nido gratis dal primo gennaio" : Il rafforzamento del bonus per gli asili nido consentirà “la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all’occupazione femminile. Si parlava della misura da settembre” ma scatterà “già dal primo gennaio”.Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra, ...

Roberto Gualtieri : «Nazionalizzare l’Ilva è pericoloso». Ma torna la carta Cdp : Il ministro dell’Economia apre a un intervento della Cassa depositi e prestiti che due anni fa fu sconfitta in cordata da ArcelorMittal. La carta magica per superare le divisioni nel governo (e nel sindacato)?

Secondo Roberto Gualtieri i mercati hanno paura di un ritorno di Matteo Salvini : "Più che preoccupazione, in Europa ho registrato sorpresa per il dibattito politico italiano. C’è il pericolo di una percezione di instabilità che rischiamo di pagare sui mercati. Gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come Salvini, ha messo in discussione l’ancoraggio europeo dell’Italia": queste le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al termine dell'Ecofin di Bruxelles.Continua a ...