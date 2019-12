Palestina | il 2020 segnerà la fine del sogno di “Due popoli due Stati” o l’anno di una

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) A Tubas, nella valle del Giordano, l’esercito israeliano ha da poco demolito una grande cisterna d’acqua di 1000 metri cubi istallata da Oxfam assieme ai suoi partner e grazie ai fondi della Cooperazione svedese, che serviva a irrigare 120 ettari di terreni agricoli e a garantire l’accesso all’acqua a 200 famiglie, circa 1200 persone. Era costato 50 mila euro. Il motivo? Il monte, alla cui valle è stato costruito il serbatoio è considerato “zona archeologica sacra”.Purtroppo però quanto successo a Tubas, non è affatto un caso isolato, anzi è un pezzettino di un piano di demolizioni sistematico e inesorabile, che si compie giorno dopo giorno.Nel 2019 le demolizioni hanno colpito quasi 50 mila palestinesi in CisgiordaniaIl 2019 ha visto un drammatico aumento della distruzione delle proprietà palestinesi in ...

