Manovra | caos in Aula nella notte Lega e FdI contro M5s con cori e striscioni | “Volevate

(Di martedì 24 dicembre 2019) A pochi minuti dal voto finale sulla legge di Bilancio, mentre interviene Leonardo Donno del M5s, i deputati di Fratelli d’Italia espongono uno striscione incon la scritta “Parlavate di rivoluzione, ora pensate solo a mangiare il panettone“. È bagarre. Intervengono i commessi. Federico Mollicone, tra i deputati FdI che espongono lo striscione, sale sui banchi e il presidente Roberto Fico lo espelle. Mollicone prima fa resistenza, poi viene accompagnato fuori dall’emiciclo dai commessi mentre la maggioranza urla “Fuori, fuori”. Quando Donno riprende la parola, iniziano idal centrodestra: “Andate a lavorare, andate a lavorare”. L'articoloine FdIM5s con: “Volevate la rivoluzione e ora pensate solo al panettone” proviene da Il Fatto Quotidiano.

