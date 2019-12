La Libia in guerra festeggia la sua indipendenza

(Di martedì 24 dicembre 2019) Paese diviso e frazionato, intra milizie e tribù, senza più un vero e proprio Stato a rappresentarlo. Eppure, in un simile contesto, lain questo 25 dicembre celebra la sua festa nazionale, quella in cui viene ricordata l’. Era infatti il 25 dicembre del 1951 quando a Bengasi, per la prima volta, veniva issata la bandiera del regno di. In questo modo gli inglesi affidavano a Re Idris, capo della Senussia, il comando di Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, che prima dellaerano state unite sotto l’occupazione italiana. Tanto a Bengasi quanto a Tripoli sono previste anche quest’anno celebrazioni, le quali hanno un sapore di vero e proprio paradosso. Celebrazioni tra le macerie In quel 25 dicembre lasembrava più il nome di una regione storica che un nascente Stato. La popolazione non superava i due milioni e mezzo di abitanti, ...

Leggi la notizia su it.insideover

mannocchia : A tutte le unità: la #Libia è già sprofondata in una guerra fratricida. La Russia e la Turchia sono protagonisti d… - simonettasc : RT @Cindy64066217: Libia, venti di guerra tra Erdogan e Haftar: sequestrata nave turca, si rischia l’effetto-domino Et voilà ??????????????… - simonettasc : RT @Cindy64066217: Libia, venti di guerra tra Erdogan e Haftar: sequestrata nave turca, si rischia l’effetto-domino Grande Checco! ????????????… -