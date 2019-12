Juventus | scambio con il PSG | via Emre Can | ecco la nuova mezz’ala

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di martedì 24 dicembre 2019)CAN PAREDES- Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà“, resta viva la possibilità di cessione diCan al PSG. Il centrocampista tedesco non rientra più nei piani di Sarri e potrebbe decidere di aprire al passaggio in Francia. Occhio al possibile, con Paredes oggetto del desiderio del centrocampo bianconero. L’ex Roma piace parecchio a Sarri e potrebbe rappresentare il nuovo rinforzo a centrocampo.Can Paredes, il PSG apre in maniera concreta Il club francese sarebbe pronto ad aprire in maniera concreta al possibilecon laCan piace anche al Barcellona, ma il PSG resta in netto vantaggio per la corsa al giocatore. Leggi anche: Calciomercato, nuovo argentino nel mirino: colpo da 20 milioni La trattativa potrebbe concretizzarsi sulloalla pari, con doppia valutazione sui 35-38 milioni di ...

