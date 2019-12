Israele fra gli ipocriti

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 dicembre 2019) Roma. Il quotidiano israeliano Yediot Aharonot ha pubblicato domenica immagini di atrocità in Iran, Siria, Turchia e altrove sotto al titolo: “E chiamano noi criminali di guerra”. Il principale giornale dello stato ebraico accusa la Corte penale internazionale dell’Aia di “assurdità” e “ipocrisia”.

