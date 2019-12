Indovina chi viene a cena

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019) In casa non è Natale senza mia sorella Barbara. Negli anni, grazie a lei tutta la mia famiglia si è evoluta, si è emancipata dalle ovvietà e dal «sentito dire». Abbiamo potuto conoscere da vicino culture diverse dalle nostre e vivere tutto il mondo restando fermi sotto l’albero di mamma e papà. Prima donna davvero libera della famiglia, Barbara si è separata parecchi anni fa e da allora ha deciso di conoscere il mondo restando a Roma. Mia madre e mio padre erano già stati sottoposti a varie prove, li avevo sempre messi in condizioni stimolanti e nuove, avevo portato a casa amici che sarebbero poi diventati amiche e viceversa, persone da amare così come sono che i miei genitori hanno compreso e accolto al punto da diventare leader nel settore dell’amore rainbow. Con mia sorella la situazione è diventata più «internazionale». Da circa vent’anni, arriviamo al 24 dicembre con la voglia di ...

