Ascolti TV | Lunedi 23 dicembre 2019 Ognuno è Perfetto 20 2% | Il GGG 11 2% Exploit Non

(Di martedì 24 dicembre 2019)Nella serata di ieri, lunedì 23, su Rai1 l’ultima puntata della fictionha conquistato 4.489.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha raccolto davanti al video 2.349.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Nemo ha interessato 1.312.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 10 Anni di Alessandra Amoroso ha intrattenuto 875.000 spettatori con il 4.1% (presentazione di 14 minuti: 873.000 – 3.6%). Su Rai3 Report ha ottenuto 1.654.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione di 12 minuti: 1.037.000 – 4.2%). Su Rete4 Non Ci Resta che Piangere totalizza un a.m. di 2.087.000 spettatori con il 9.6% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 478.000 spettatori (1.9%), nella presentazione, 519.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, ...

