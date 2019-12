Sospetta meningite a Villongo | ricoverato operaio di 30 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ennesimo caso di, piccolo comune in provincia di Bergamo. Undi 30si trovadal fine settimana nell’azienda socio sanitaria degli Spedali civili di Brescia. Il sospetto è che il ragazzo sia stato colpito da una, infezione delle membrane che avvolgono il cervello causata da virus o batteri., è la terza L’30enne, di cui ancora non si conoscono le condizioni di salute, vive a, lo stesso paesino in cui viveva Veronica Cadei. Veronica è la giovane studentessa 19enne morta all’inizio di dicembre 2019 a causa di una sepsi, dovuta appunto al meningococco. In seguito alla morte di Veronica, la procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati ben 7 impiegati dell’ospedale civile di Brescia. Per loro, tutti medici e infermieri in servizio durante le ultime ore di vita di ...

