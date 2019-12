Simona Ventura contro Diletta Leotta | “Il problema è la credibilità”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è stata ospite della scorsa puntata del programma Tv talk in cui si analizzano i dati d’ascolto dei vari show televisivi. Qui ha avuto modo di commentare i risultati del suo La Settimana, che sta conquistando pubblico, e anche lanciare una frecciatina alla collegaper le sue foto poco “credibili”. I risultati auditel La Settimana, programma condotto dasu Rai 2 non chiuderà, ma proseguirà fino al maggio del prossimo anno, presentando delle importanti novità come rivela la stessa conduttrice: lo show durerà infatti 2 ore a partire da gennaio. La nascita del programma aveva suscitato diverse polemiche per la sostituzione del format Mezzogiorno in Famiglia, molto seguito e amato dal pubblico di Rai 2. Su questo aspetto la conduttrice commenta: “La decisione di sostituire Mezzogiorno in Famiglia con La Settimana ...

novasocialnews : Alessia Merz: “Con mio marito fu un colpo di fulmine, scattò grazie a Simona Ventura” #novasocialnews #nonstopnews… - SMSNEWSOFFICIAL : @Simo_Ventura CONTINUA IL BOOM DE #LASETTIMANAVENTURA LA PROSSIMA PUNTATA DURERÀ DUE ORE - MontiFrancy82 : @Simo_Ventura CONTINUA IL BOOM DE #LASETTIMANAVENTURA LA PROSSIMA PUNTATA DURERÀ DUE ORE -