Quando la candidata del centrodestra in Calabria diceva che «i neri sono fortunati perché

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Gennaio 2014. Jole Santelli (Forza Italia), attualedelalle elezioni regionali ine ex esottosegretaria alla Giustizia e Lavoro, commentava in diretta Tv il caso di Cécyle Kyenge. Dal momento del suo insediamento al governo come ministra dell’integrazione, Kyenge era stata al centro di commenti razzisti e frasi offensive. L’insulto che più fece polemica fu quello che le rivolse il leghista Roberto Calderoli, allora vicepresidente del Senato, che la paragonò a un orango. Parlando proprio di razzismo, Santelli, in diretta su Agorà, disse: «Posso dire che devo contenere l’immigrazione e non aver nessun tipo di problema e ritenere che chi vive in Italia da 20 anni, è perfettamente integrato… poi magari ha la fortuna di non doversi truccare, e quindi è più fortunato di noi». Video: repubblica.it La frase suscitò ...

OsconiL : @matteosalvinimi Pensa che c'è un Bifolco lombardo che fa campagna per le elezioni in Emilia Romagna senza la candi… - Lucaarggh : RT @lucabattanta: Dove sono quelli e quelle che dicono che le donne non riescono a farsi strada in politica? Quando ce n'è una che si fa st… - Sparecchiavoooo : RT @lucabattanta: Dove sono quelli e quelle che dicono che le donne non riescono a farsi strada in politica? Quando ce n'è una che si fa st… -