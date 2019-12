Non esiste un bel modo per raccontare una tragedia | ma esiste quello giusto

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sabato notte, a Roma, due adolescenti sono state investite dalla Renault Kronos guidata da un loro quasi coetaneo, Paolo Genovesi, che si è fermato subito a prestare soccorso. Gaia e Camilla, entrambe di 16 anni, sono morte sul colpo. Gli esami del sangue hanno trovato tracce di alcool (1,4 su 0,5) e droga. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire; stando ad alcuni testimoni pare che le due, tenendosi per mano, abbiano attraversato di corsa Corso Francia, strada a scorrimento veloce, dove non c’erano strisce né precedenza. E’ una? Sì. Da un lato ci sono due famiglie che hanno perso la cosa più cara; seppellire il proprio figlio credo sia uno dei dolori più grandi una persona possa provare. Dall’altro c’è un uomo di successo – il regista Genovesi – che in una notte scopre che suo figlio assume sostanze stupefacenti, è ...

