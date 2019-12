Mattino | il Napoli offre di 30 mln per Torreira | l’Arsenal ne chiede 35

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La prima necessità per ildi Gattuso è trovare un centrocampista che possa ricoprire il ruolo di regista. La squadra è scoperta e questo causa una mancanza di equilibrio e soprattutto di copertura nella fase difensiva. Ilsi è mosso da tempo per, ma come riporta oggi illa distanza è ancora grande tra la richiesta dell’Arsenal e l’offerta di De Laurentiis La trattativa con– che pure ha cambiato da pochissimo la guida tecnica passando da Emery ad Arteta – è ancora alle prime battute ma l’impressione è che la distanza tra domanda (35 milioni) e offerta (non oltre i 30) possa essere limata tra bonus e cifre variabili. L’alternativa resta sempre Sander Berge del Genk sulle cui tracce ilè già da qualche mese. Il norvegesesoprattutto garanzie dal punto di vista tecnico. L'articolo: ildi ...

SeEarn : IL MATTINO – LE PAGELLE, NAPOLI A DUE FACCE: FABIAN A VUOTO, ELMAS L’UOMO DELLA PROVVIDENZA #SassuoloNapoli… - NCN_it : IL MATTINO – LE PAGELLE, NAPOLI A DUE FACCE: FABIAN A VUOTO, ELMAS L’UOMO DELLA PROVVIDENZA #SassuoloNapoli… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il Mattino – Gattuso spinge per avere Rodriguez, la trattativa non c’è… -