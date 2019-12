Maltempo Toscana | 12 famiglie isolate nel Pistoiese

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A causa di uno smottamento che ha bloccato via Pieri a Pescia (Pistoia), 12sono. Lo rende l’Amministrazione comunale. Per questo motivo, spiega una nota, il sindaco Oreste Giurlani ha deciso di attivare tutte le procedure necessarie per richiedere lo stato di emergenza e ha istituito il centro operativo comunale della protezione civile che attivera’ documentazione e passaggi per la richiesta. Comune e volontari stanno lavorando per rendere transitabile anche alle auto la strada sterrata di S.Luca, alternativa a via di Speri, e risolvere in qualche modo l’isolamento delle 12. “Ho già informato della situazione l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni – spiega Giurlani – e quindi ci aspettiamo che le nostre frane siano comprese nel provvedimento che la regionemetterà a punto per ...

