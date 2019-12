Libia,Ue: tutti rispettino embargo armi

"Alla luce dell'attuale escalation in, soprattutto attorno a Tripoli, l'Unione Europea reitera il suo appello a tutte le parti libiche perché cessino tutte le azioni militari e ricomincino il dialogo politico". Così in una nota il portavoce dell'Alto rappresentante dell'Ue, Borrell. "i membri della comunità internazionale dovrebbero osservare e rispettare l'sulledell'Onu", ha detto.E ha sottolineato:"Non esiste una soluzione militare alla crisi in, l'unico modo per risolverla è politico"(Di lunedì 23 dicembre 2019)