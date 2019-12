Le Sardine tornano a Bologna con due novità | l’annuncio per il 19 gennaio

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lecon due: l’annuncio per il 19Lehanno annunciato un nuovo incontro a, dove il movimento è nato lo scorso 14 novembre per contrastare il comizio di Salvini e Borgonzoni al PalaDozza. Sul profilo Facebook i promotori hanno lanciato un’iniziativa per il prossimo 19, la domenica precedente le elezioni regionali in Emilia Romagna. Nel post si parla di un “grande evento destinato a rimanere nella storia, dedicato all’Emilia Romagna, alla sua cultura e al suo saper coniugare benessere e solidarietà, dialogo e ascolto. La piazza sarà ancora una volta la nostra casa e il bello dello stare insieme vincerà sul sentirsi soli”. L’evento rappresenterà un salto di qualità rispetto i precedenti raduni, in quanto includerà l’installazione di un palco su cui si esibiranno artisti che verranno annunciati nei prossimi ...

