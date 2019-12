Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Sono davveroper quelle due povere ragazze che hanno perso la vita, immagino il dolore della famiglia e degli amici”. Così scrive su Instagram Emma Genovese,di, il ragazzo che ha investito, le due 16enni morte nell’incidente in Corso Francia a Roma nella notte tra il 21 e il 22 dicembre.Mentre l’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, in queste ore all’istituto di medicina legale dell’università della Sapienza si sta svolgendo l’autopsia sulle due giovani vittime. IntantoGenovese, figlio del regista Paolo, è indagato a piede libero per omicidio stradale. Sottoposto ai test specifici, al momento dell’incidente il 20enne è risultato avere un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al consentito con esito non negativo per le ...

HuffPostItalia : La sorella di Pietro: 'Distrutta per Gaia e Camilla. Ma non è colpa di mio fratello' - katy1112u : RT @stoabestemmia: fermi tutti: ''è stata colpa loro”. Emma Genovese, sorella di Pietro Genovese... - _DAGOSPIA_ : LA SORELLA DI PIETRO GENOVESE: 'E’ STATA COLPA DELLE RAGAZZE'-LUI AVEVA UN TASSO ALCOLEMICO DELL'1,4… -