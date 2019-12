La moviola del CorSport | su Hysaj era rigore netto

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nella sua rubrica SuperVar Edmondo Pinna dà 5 in pagella all’abitro Chiffi che in Sassuolo-Napoli ha sbagliato la valutazione del contatto in area trae Locatelli. Un chiaro errore a cui avrebbe dovuto riparare Valeri, chiamando il direttore di gara al controllo delle immagini. Pinna scrive: “Solita partita per Chiffi. Magari parte anche con il piede giusto, magari dà l’impressione di tenerla in pugno, poi si perde in un bicchier d’acqua. Un episodio talmente semplice che diventa disarmante. Grosse responsabilità le ha anche Valeri al VAR, come si può considerare non un “chiaro errore” quell’abbraccio di Locatelli suè un mistero. Il giocatore neroverde mette entrambe le braccia attorno all’avversario che sta cercando di saltare, ostacolandolo.non riesce a saltare, ci stava ile Valeri aveva l’obbligo di chiamare il collega ...

