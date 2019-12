Indagine Corte dei Conti su Autostrade | meno controlli | più guadagni

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La tragedia del Ponte Morandi, avvenuta il 14 Agosto 2018, ha spinto ad accurate indagini circa le concessioni autostradali da parte del Ministero e degli stessi concessionari. I magistrati delladei, in un anno di lavoro, hanno prodotto una relazione di 200 pagine, arrivate sul tavolo del Consiglio dei Ministri poco prima che il Governo inserisse nel decreto Milleproroghe i presupposti per nazionalizzare lesenza penali in caso di revoca delle concessioni. L’ha evidenziato dei ricavi sempre più in crescita, a fronte di investimenti su manutenzioni eridotti sempre di più di anno in anno. Le indagini vogliono fare luce su vent’anni pieni di zone d’ombra, durante i quali le concessioni venivano “affidate o prorogate senza gara, violando principi europei e nazionali”, mentre le tariffe aumentavano e gli investimenti per la ...

