Il principe Filippo ancora in ospedale | Carlo | Viene curato bene

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Novella Toloni Durante una visita nel South Yorkshire ilha dato un aggiornamento sulla salute di suo padre senza però precisare se il duca farà ritorno a casa per Natale Prosegue la degenza ospedaliera del. Il duca di Edimburgo ha trascorso la terza notte consecutiva presso il King Edward VII's Hospital, nel centro di Londra, per essere trattato per una "condizione preesistente". Difficile sapere se ilfarà ritorno nella tenuta di Sandringham, a Norfolk, in tempo per celebrare il Natale con la famiglia reale. Di lui si stanno occupando i medici della clinica londinese che, per ammissione del duca di York, si stanno prendendo buona cura di lui. Ilha aggiornato la stampa sulle condizioni di salute dell'anziano padre durante una visita ufficiale a Fishlake, nel South Yorkshire: "E'molto. Al momento è tutto ...

