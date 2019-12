Gruppo PSA - Thorel | Dividiamo le auto in classi energetiche

Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 23 dicembre 2019) PSA e FCA sono due aziende fortemente complementari sotto ogni punto di vista, geografico e di portafoglio prodotti. E non è neppure vero che ci siano troppi marchi: il segreto è rispettare e interpretare il Dna di ciascuno, ha dichiarato Gaetano, numero uno di PSA in Italia, a pochi giorni dalla firma del memorandum of understanding che porterà, salvo imprevisti, alla fusione tra ilfrancese e quello italo-americano. Ma, in questa fase ancora delicata delle trattative, è tutto ciò che è stato possibile strappargli. Il manager, però, ospite nella redazione di Quattroruote, sollecitato dalle nostre domande, ha parlato di molto altro: dielettriche, di sostenibilità, di responsabilità ambientale e delle altre sfide che aspettano il mondomotive in un momento storico di grandi trasformazioni. Ecco una sintesi dei temi toccati.Idea, le. Lindustria ...

