Germana Giacomelli | la donna premiata da Mattarella è indagata per maltrattamenti

(Di lunedì 23 dicembre 2019), 71 anni, èperin famiglia ed è stata allontanata dalla struttura di Cavriana (Mn) da lei creata, che in 34 anni di attività ha accolto più di cento bambini. Il 29 dicembre 2018 il Presidente della Repubblica Sergiole conferì il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per aver dedicato la sua vita all’accoglienza e all’inclusione di minori in condizione di disagio e di abbandono».: ladaperLacon Pietro Foroni, 25 anni, e con sua sorella che però non è stata allontanata dalla casa-famiglia che ospita minori affidati dal tribunale. L’inchiesta della Procura di Mantova nasce da alcuni servizi televisivi delle Iene dove ex ospiti della struttura raccontavano le violenze subite. Spiega oggi il Corriere della ...

