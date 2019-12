FOMO | la campagna di UNICEF per aiutare una generazione ad avere un futuro

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il desiderio di ottenere ciò che non si possiede è una caratteristica insita nella nostra società: volere di più senza accontentarsi. E sicuramente i social network hanno estremizzato questo comportamento, portandoci a pensare che la nostra vita non sia nulla in confronto a quella degli altri. Luoghi che avremmo voluto da sempre visitare, eventi a cui avremmo voluto prender parte e così via. Quello che abbiamo è una condizione necessaria ma non sufficiente per poter partecipare al gioco del non esser tagliati fuori. Ma esclusi da cosa? L’acronimo(Fear of Missing Out) indica esattamente la paura di non poter vivere all’altezza degli altri e ci pone in perenne competizione fra di noi.NextGen ha voluto ribaltare questo significato mettendo in contrapposizione chi va alla continua ricerca di una perfezione impossibile da ...

