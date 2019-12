Cosa ha detto Gattuso nell’intervallo di Sassuolo-Napoli | «Adesso si fa come dico io»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Entra nello spogliatoio, si guarda attorno con la faccia sgualcita, le rughe sotto la barba. Si svuota le tasche, le chiavi sull’armadietto, poi l’accendino metallico, si toglie l’orologio. Si sfila la giacca della tuta, la fa roteare in aria, la sbatte al muro. I giocatori tremano. Callejon sputa la gomma, Insigne si mangia le unghie, Fabian fissa un punto lontano nelle docce. È l’intervallo di. Ilsta perdendo 1-0. Gennaronon è Tony D’Amato (l’Al Pacino di Ogni maledetta domenica), nessun discorso motivazionale sulla squadra che deve lottare unita centimetro dopo centimetro. No. Gennaroè l’allenatore della scena iniziale de L’uomo in più film cult di Paolo Sorrentino.parla: “vi permettete di fare questo proprio a me. Voiuscite e fatecazzoio! Sennò io vi ...

