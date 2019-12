CorSport | Meret strega Boga lo stesso che trafisse Buffon con un pallonetto

CorSport : Meret - Koulibaly e gli altri : quelli pro Ancelotti : Non tutta la squadra è compatta nel non volere più Ancelotti. Il Corriere dello Sport racconta di una spaccatura nello spogliatoio, di molti calciatori amareggiati per l’epilogo della vicenda. E fa i nomi. “Meret, ma anche Di Lorenzo, è Lozano ma anche Llorente, è Koulibaly e con lui Manolas, è Mario Rui che ha rivisto la luce dopo un anno ma poi Elmas, Zielinski e Milik, difeso ad oltranza, anche dinnanzi agli errori più clamorosi e, magari, ci ...

CorSport : Meret torna a Udine. Una sfida da ex che vuole vincere : Sarà una serata speciale per Alex Meret quella di domani a Udine. Una serata da ex, scrive il Corriere dello Sport. Lo stadio di Udine è quello di casa sua, dov’è nato e cresciuto. A Udine ha fatto le giovanili, dal 2012, poi due presenze in prima squadra nella Tim Cup (2015-16), poi la Spal per due stagioni ma nelle partite a Udine era rimasto sempre in panchina. Ci è tornato in maglia azzurra, nell’ottobre 2018, ma non c’era lui in porta, ...

CorSport : Meret contro Donnarumma. Alex è in un periodo di grande forma : La partita di oggi contro il Milan chiude una delle settimane più importanti della carriera di Alex Meret, scrive il Corriere dello Sport. Prima c’è stato l’esordio con la Nazionale, contro l’Armenia, lunedì. Oggi la delicatissima partita contro i rossoneri. Il Napoli non vince da quattro giornate e c’è bisogno di rispondere alla crisi sul campo. Il portiere azzurro sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni personali. Il suo esordio in ...