A Natale la parola d’ordine è osare!

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Se il giorno dilo passi nell’appartamento dei nonni in centro città o nella villa di campagna o meglio ancora in un hotel di charme, laper il tuo outfit natalizio sarà: osare. Tutto è possibile in questo fine 2019. Abbiamo imparato a vestirci secondo la nostra personalità, seguiamo fashion blogger e influencer, dunque siamo pronte per liberarci dal clichè del tubino rosso. Partiamo dal capospalla. Puoi scegliere un cappotto lungo o trequarti in tessuto stampato, purchè gli accessori siano dal design rigoroso. La stampa è un piccolo rischio, ma osate, perché i colori asono sempre giusti, danno gioia, illuminano il nostro viso e una stagione dalla luce non proprio accecante. Coraggio, rendiamoci visibili! Se siete ragazze ribelli poco inclini a gonnelline e vestitini, optate per un tartan dress. Sia corto che lungo, vi renderà sexy e originali. Potete ...

