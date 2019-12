Valle Caudina | De Luca | “Pronti a prendere in mano il problema”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan Martino(Av) – Il maltempo ha messo in ginocchio la. E’ stato già attivato il “Centro di coordinamento Soccorsi” presso la Prefettura di Avellino. Nel frattempo inè giunto questa mattina il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De. “Abbiamo già concordato con il sindaco circa 400mila euro di massima urgenza – spiega il governatore – Ne sono stati richiesti altri 200mila euro per la ripulitura dei torrenti a. Ovviamente daremo tutte le risorse necessarie. Abbiamo concordato di tenerci in contatto per quanto riguardo le famiglie sfollate. Garantiremo il massimo sostegno per chi non ha trovato sistemazione. Abbiamo diviso in due capitoli gli interventi da fare: interventi di massima urgenza e poi dovremmo fare una programmazione importante. Bisogna fare un ...

