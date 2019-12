Sci alpino | la discesa della Val Gardena si recupererà a Bormio! Nuovo programma | date

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) LamaschileVal, cancellata ieri a causa del maltempo che ha colpito la località italiana, sarà recuperata venerdì 27 dicembre (ore 11.30) aSarà dunque la mitica pista Stelvio a ospitare l’evento e su uno dei tracciati più iconiciCoppa del Mondo di scisi disputeranno dunque due discese: quella già prevista sabato 28 dicembre e appunto quella che recupera l’eventoVal. Il lungo fine settimana in Valtellina si concluderà poi con la combinata alpina del 29 dicembre. Il nostro Dominik Paris avrà a disposizione un fine settimana ad alta velocità per guadagnare un importante bottino di punti col quale cercare di rimanere in corsa per la conquistaSfera di Cristallo, l’anno scorso si rese protagonista di una memorabile doppietta nella località lombarda. Di seguito il, il calendario completo, ...

