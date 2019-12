Più di 200 multe in due mesi a Mazara Del Vallo | gravi le imprudenze dei cittadini su

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sofia Dinolfo È questo il frutto di un bilancio tracciato dai carabinieri in provincia di Trapani in soli duedi attività, da ottobre ad ora sono 221 le violazioni al codice della strada commesse dai, un quadro assolutamente allarmante Più di 200elevate adel, in provincia di Trapani, in soli duedi attività. È questo quanto emerge da un bilancio stilato dai carabinieri del comando provinciale nell’ambito di un’attività straordinaria mirante al controllo del territorio. Le verifiche sono state rivolte ad accertare il rispetto delle leggi che regolano la sicurezza stradale in virtù della tutela e dell’incolumità dei. I controlli in tal senso eseguiti, hanno avuto maggiore concentrazione nel fine settimana ed in prossimità dei locali notturni e, per prevenire gli incidenti, anche su strade urbane ed extraurbane. I risultati ...

Leggi la notizia su ilgiornale

emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… - Corriere : Carcasse di funivie e skilift abbandonati: i 200 resort sulle Alpi dove non nevica più - fattoquotidiano : CI DEVONO UN MILIARDO Caccia grossa all’evasore. Più di 200mila italiani con un conto in Svizzera stanno per finire… -