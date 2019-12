Ognuno è perfetto lunedì 23 dicembre su Rai 1 le ultime due puntate

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 22 dicembre 2019)23due nuovele anticipazioni Chiude la fiction che ha conquistato il pubblico con i suoi primi due appuntamenti,si ferma23con leduein prima tv. La fiction con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi racconta le storie di un gruppo di ragazzi Down alle prese con problemi di lavoro e sogni d’amore. Ecco quello che ci aspetta nelledue. Episodio 5 I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Dopo aver salutato i ragazzi e Miriam che devono tornare in Italia, Rick e Ivan iniziano il loro viaggio alla ricerca di Tina in Albania, che riserverà loro scoperte inaspettate: Una e Katanna hanno una falsa identità e potrebbero trovarsi in Kosovo. lvan e ...

