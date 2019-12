Clima | l’obesità inquina il 20% in più

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’obesità. Perentorio, ma senza fini discriminatori, il risultato al quale è giunta una nuova analisi scientifica, secondo cui l’aumento della dimensione corporea media delle persone sulla Terra, insieme alla crescita numerica della popolazione mondiale, rappresenta un ostacolo alla sfida di ridurre le emissioni di anidride carbonica causate dall’uomo. I risultati appaiono su ‘Obesity’, la rivista della Obesity Society, ma gli autori avvertono: no alla stigmatizzazione di chi ha questo problema. Tutti gli organismi dipendenti dall’ossigeno sul nostro pianeta emettono biossido di carbonio, a causa dei processi metabolici necessari per mantenersi in vita. La produzione totale di anidride carbonica è collegata al tasso metabolico medio, alla dimensione corporea e al numero totale di individui di una determinata specie. Secondo gli esperti ...

