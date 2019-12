Checco Zalone su Immigrato e le polemiche | Il politicamente corretto ormai è una

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019) In una lunga intervista con il Corriere della Sera,ha parlato della polemica innescata dal suo singolo, concludendo che ildiventato una psicosi.alla fine ha risposto alleinnescate da, il singolo pubblicato in pratica come sostitutivo del trailer di Tolo Tolo, il prossimo film in arrivo nel giorno di Capodanno. Ha risposto, e l'ha fatto dal Corriere della Sera, in una lunga intervista a firma di Aldo Cazzullo. Dopo le pesanti critiche arrivate da più parti, come quella di Heather Parisi, sono stati in tanti a far sentire la propria voce a sostegno di, da Ficarra e Picone, a Fiorello, fino ai suoi tantissimi fan affezionati. E Luca Medici, questo il suo vero nome, ringrazia tutti ...

matteosalvinimi : Adesso qualcuno a sinistra crocifigge anche Zalone nel nome del “politicamente corretto”. Roba da matti, Checco sei… - HuffPostItalia : Checco Zalone: 'Non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di 10 anni fa mi arresterebbero' - Corriere : Intervista a Checco Zalone: «Io razzista? Basta con la psicosi del politicamente corretto» -