Ubisoft Montreal stacca la spina ad un titolo misterioso in sviluppo da più di tre anni

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 21 dicembre 2019), lo studio responsabile di titoli importanti come Assassin's Creed, Far Cry e Watch Dogs, pare abbia cancellato in gran segreto undi alto spessore, inda più di tre.La notizia arriva direttamente da uno dei programmatori, Louis de Carufel, il quale manifesta apertamente su Twitter (tramite tweet ora cancellati) la propria amarezza per la fine del progetto. Fortunatamente, come sostiene lo stesso de Carufel, gli sviluppatori assegnati alcancellato, non perderanno il posto di lavoro e saranno ridistribuiti agli altri progetti in corso d'opera negli studi di. Anzi, i lavoratori avranno piena facoltà di scegliere a quale dei progetti disponibili farsi assegnare.Qui di seguito riportiamo le parole dello sviluppatore, dato che i tweet originali non sono più disponibili:Leggi altro...

Eurogamer_it : Ubisoft cancella un titolo misterioso in sviluppo presso gli studi Montreal da oltre 3 anni. #ubisoft - PS3zone_IT : A quanto pare, Ubisoft avrebbe cancellato un progetto in sviluppo da almeno tre anni! - GiocareOra : Ubisoft Montreal annulla il progetto senza preavviso -