The Witcher | una nuova statuina trasforma Ciri in una stupenda guerriera orientale

(Di sabato 21 dicembre 2019) CD Projekt RED ha recentemente aggiornato il suo negozio online, introducendo una piccola chicca che farà sicuramente piacere ai fan (ricchi) dei suoi titoli The.La bellissima, co-protagonista di The3, diventa una formidabilegiapponese, armata di katana e accompagnata da una Kitsune, in unaminiatura acquistabile da oggi sul sito del publisher. Laappartiene alla stessa linea che mescola Thecon la mitologia nipponica, dal quale tempo fa era uscito anche Geralt versione samurai ronin.La, come potete vedere voi stessi, appare finemente dettagliata, dipinta a mano e, purtroppo, non disponibile a buon mercato. Qui di seguito riportiamo la descrizione ufficiale di CD Projekt e il trailer che l'accompagna:Leggi altro...

