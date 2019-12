Serena Enardu confessa | “Un uomo ha tentato di mandarmi fuori strada!” -Ecco cosa è

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 21 dicembre 2019)questo pomeriggio è stata vittima di uno spiacevole inconveniente in automobile. L’influencer sarda, poco dopo le 14, mentre era in auto, ha deciso di sorpassare una macchina davanti a lei. L’alla guida, insospettito, avrebbe iniziato a pedinarla tanto da cercare di farla sbandare.e l’incidente: com’è andata? Tutte le fasi della triste vicenda sono state raccontate attraverso stories sul profilo Instagram della stessa, ex fidanzata del noto cantautore Pago. Entrambi hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip e proprio all’interno della trasmissione, durante il falò di confronto, hanno deciso di dirsi addio. L’influencer, stufa di dover attendere l’alla guida davanti a lei ed essendo in ritardo per un appuntamento di lavoro, decide di effettuare un sorpasso in assoluta ...

trash_italiano : Serena Enardu incidente in auto, sfogo su Instagram - zazoomnews : “Siete fuori di testa!”. Serena Enardu, tanta paura: il racconto da brividi dopo aver ripreso fiato… - zazoomnews : Serena Enardu paura in auto: “Voleva farmi andare fuori strada” - #Serena #Enardu #paura #auto: #“Voleva -