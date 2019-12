Mara Venier | La porta dei sogni parte con una gaffe

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019), Ladeicon unain inglese Venerdì 20 dicembre 2019 è partito su Rai 1 un nuovo programma, Ladei, condotto in prima serata da. La cara conduttrice ha aperto le danze con unain inglese, interloquendo con un giovanissime ospite straniero. Scopo della trasmissione è di esaudire i desideri di persone che da tempo avevano un sogno nel cassetto ma che, a causa del destino, non hanno mai potuto concretizzare. Un programma ricco di sentimenti, emozioni, storie commoventi… e di. A lezione d’inglese conLa puntatacon la storia di Sabrina, ma ladellaarriva con la storia di Sofia e Kartik, un amore messo a dura prova dalla distanza poiché lei è italiana mentre lui vive in India. Lo studio dellaè stato il luogo in cui i due innamorati hanno potuto finalmente abbracciarsi. ...

davidemaggio : Il programma di Mara Venier è potenzialmente una bomba. Peccato per il montaggio scarso, la regia brutta, lo studio… - noemiofficial : Bellissima intervista a @TizianoFerro Che bella la conferma che dietro fantastiche canzoni ci sia anche una belliss… - trash_italiano : Se Mara Venier dice INSTAGRAN, Mark Zuckerberg muto cambia subito il nome. #DomenicaIn -