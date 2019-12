Lazio | Lulic | «Vincere la Supercoppa chiuderebbe un anno perfetto»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), il capitano Senadaffianca Simone Inzaghi nella conferenza stampa per presentare la sfida dicontro la Juve Senad, capitano della, ha affiancato Simone Inzaghi nella conferenza volta a presentare la sfida dicontro la Juventus. Queste le parole del calciatore: FINALE – «Ce la giochiamo, è sempre bello farlo. Rappresentare laè bellissimo, giocare qui contro la Juventus che è tra le migliori al mondo è un piacere. Pensiamo di potercela giocare contro tutti, scenderemo in campo col massimo impegno». TROFEO –lasarebbe chiudere un, vogliamo allungare la striscia di vittorie, non vogliamo mollarla». JUVE – «La Juventus è difficile da affrontare ma non dobbiamo avere paura, l’abbiamo pure battuta. Poi vedremo chi avrà più voglia diquesta Coppa». EUROPA LEAGUE – «Era ...

juventusfc : Parla ora il Capitano della Lazio, Lulic #JuveLazio #SupercoppaItaliana - RobertoBurioni : Se Lulic non fosse stato un calciatore in forza alla Lazio ma avesse deciso in gioventù di dedicarsi al giuoco dell… - laziopress : -