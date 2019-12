Danni maltempo | una voragine risucchia l’auto parcheggiata

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Continuano ilegati alche oggi si è scagliato su Napoli e Provincia. A quanto si vede da numerose segnalazioni che arrivano dal web a San Giorgio a Cremano, nel napoletano, un automobile sarebbe statata da una. Laapertasi in via Verdi, molto probabilmente, è da identificarsi nelle forti piogge di questi giorni.mobile, una Citroen Picasso, da come si vede dalle foto è stata cosìta dal manto stradale che gli è ceduto sotto. Il veicolo risulterebbe parcheggiato e quindi, per fortuna, nessuno si trovava al suo interno quando la strada è crollata. L'articolo, unaproviene da Anteprima24.it.

